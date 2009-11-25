Президент помиловал 48 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о помиловании 48 осужденных, при этом удовлетворено 104 ходатайства граждан и народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на Службу по вопросам помилования, среди помилованных – 14 женщин и 34 мужчины. Из них – 27 молодого возраста, 3 пожилых, 2 инвалида, 2 многодетных и другие.

С начала года глава государства подписал 10 указов о помиловании 509 лиц. Из них 243 осужденным основная мера наказания сокращена, 266 освобождены от последующего отбывания основной или дополнительных мер наказания.