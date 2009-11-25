Яценюк: что будет с долларом, - даже Обама не знает

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в ситуации, сложившейся в экономике страны, невозможно вернуть курс до уровня 5 гривень за доллар.

Об этом он заявил в прямом эфире днепропетровского «34 канала», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он отметил, что ситуация в стране сложная, потому что последние пять лет Украина брала кредиты в США, в Европе - в долларах, в евро. «Завозили в Украину (валюту), а затем раздавали физическим лицам, которые брали эти кредиты в долларах и евро и покупали иностранные автомобили, телевизоры, холодильники, - то есть все, изготовленное там (за рубежом)”, - отметил он. По его словам, “их же доллар и евро мы отправляли назад”. “И теперь мы должны дважды: иностранцам и украинским банкам», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, “никто не задумывался над тем, что Украина фактически финансирует иностранную экономику, точно так же, как люди не задумывались над тем, что не смогут вернуть кредиты”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «Национальный банк вместе с правительством просто ограбили страну», не предотвратив обесценивание гривни и уменьшив таким образом доходы и сбережения населения в два раза.

Кандидат на пост Президента Украины подчеркнул, что выход из банковского кризиса, в первую очередь, - в разработке пятилетнего плана по возвращению депозитов физическим лицам. По его словам, «многие банки обанкротились, огромные задолженности банков перед людьми”. “Если не возвращаются депозиты - никто больше денег в банк не понесет, а если не будут возвращать кредиты - не будет средств на возвращение депозита», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он также считает, что государство должно обеспечить рефинансирование банков, которые предоставляли валютные кредиты и не вернули их. По его словам, возможно также реструктуризировать задолженности в валюте для тех людей, которые не могут оплатить путем увеличения срока выплаты кредита и уменьшения процентной ставки.

Кандидат на пост Президента Украины считает главной задачей - продолжение кредитования производства. «Если люди брали кредиты под производство, то их нужно докредитовать и запустить производство, чтобы они могли зарабатывать, потому что тогда они вернут кредиты, в частности из расчета 8 (гривень за доллар)», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что заявления Ю.ТИМОШЕНКО о возможности возвращения курса до 5 гривень за доллар “это еще одна ложь». Он считает, что курс пока будет “держаться на уровне 8-8,5 гривень за доллар”. В то же время он отметил, что о том, что будет с долларом, не знает даже Президент Соединенных Штатов Америки”. Это, по его словам, “одному Богу известно”. “Мы должны готовиться, как всегда, к худшему сценарию», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что рецепт выхода из кризиса описан в его программе «Новый курс». По словам А.ЯЦЕНЮКА, «для того, чтобы выйти из кризиса, нет альтернативы новой индустриализации страны и крупнотоварному сельскому хозяйству, формированию внутреннего рынка”. “Нам нужны собственное строительство, заводы, рабочие места, собственное производство, собственное продовольствие и собственное потребление с дальнейшим выходом на внешние рынки», подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.