В Донецкой области подтвердили 27 случаев «свиного гриппа»

В Донецкой области за истекшие сутки число заболевших гриппом A/H1N1 увеличилось еще на 9 и сейчас составляет 27 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Также, по ее данным, за сутки в области зарегистрировано 3960 новых обращений за медицинской помощью больных респираторными инфекциями, гриппом и их осложнениями. С начала эпидемии (30 октября 2009 года) общее количество заболевших составило 99 тыс. 347 случаев, в том числе детей до 18 лет – 37 тыс. 411 человека. «Стационарное лечение получили 5 тыс. 395 больных, из них выписаны по выздоровлению – 4 тыс. 661 человек», - сказала Л.ГУСЕВА.

Она также акцентировала, что за сутки не зарегистрировано смертей с диагнозом «пневмония».

Одновременно Л.ГУСЕВА констатировала, что в области продолжается сокращение заболеваемости гриппом и ОРВИ, недельный показатель заболеваемости не превышает эпидемического порога.