В декабре украинцы захотят купить 3-4 миллиарда долларов?

Спрос на наличную валюту со стороны населения в декабре может вырасти до 2,2 млрд. дол., а в случае панических ожиданий скандальных президентских выборов – до 3-4 млрд. долл.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Forex Club.

«Однако НБУ будет удерживать курс доллара до конца года в диапазоне 8,30-8,40 грн./долл.», – говорится в сообщении со ссылкой на руководителя информационно-аналитического центра Forex Club Николая ИВЧЕНКО.

В компании считают, что стабилизации наличного курса гривни будет способствовать введение ряда ограничений на наличном валютном рынке. Кроме того, улучшение показателей платежного баланса страны за прошлый месяц дает основания прогнозировать стабильность национальной валюты.

Кроме того, аналитики Forex Club прогнозируют, что до конца 2009 года стоимость золота на мировых финансовых рынках может вырасти до 1200-1220 долларов за 1 тройскую унцию, то есть на 2,5-4,3%. В Украине это приведет к удорожанию средней цены продажи наличного грамма золота до 333-339 грн. Доходность вложения в наличное золото в Украине в 2010 году может составит 5,2-10,7% (в зависимости от количества граммов покупаемого золота), то есть меньше, чем вложения в банковские депозиты в иностранной и национальной валюте.

В сообщении указывается, что восстановление мировой экономики до конца года будет добавлять оптимизма финансовым рынкам, в том числе рынку нефти. К тому же наступает зимний сезон, во время которого потребление нефти традиционно растет. Стоимость нефти марки Brent на конец 2009 года составит 79 долларов за баррель, то есть вырастет на 3,5% от текущего уровня 76,31 доллара.

Однако большее влияние на стоимость бензина в Украине в последнее время оказывает именно динамика курса доллара США, а не стоимость нефти в мире. С конца сентября нефть на мировых финансовых рынках выросла в цене на 11,4%, а бензин марки А-95 в Украине подешевел на 2,4%. Это связано со снижением стоимости доллара в стране. К концу текущего года один литр бензина марки А-95 может составить 7,50 грн.