В Минздраве знают: прививка от гриппа может дать «некоторые осложнения»

Правительство утвердило план проведения иммунопрофилактики в условиях одновременной циркуляции сезонного и пандемического гриппа в 2009-2010 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я констатирую, что я, как главный санитарный врач Украины, 11 ноября 2009 года подписал постановление о проведении мер вакцинации против сезонного и пандемического гриппа», - сказал А.БИЛОВОЛ.

Главный санитарный врач подчеркнул, что вакцинация будет осуществляться в первую очередь среди определенных групп риска. «В целом было принято решение о том, что на сегодняшний день страна должна проводить иммунопрофилактику. Мы констатируем то, что страна должна подготовиться к получению качественной вакцины», - добавил он.

А.БИЛОВОЛ также сообщил, что в настоящее время разрабатывается письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения, которое необходимо для получения пандемической вакцины на безвозмездной основе. «Там есть несколько вопросов, которые необходимо будет принимать на основе широкого общего обсуждения, и мы должны будем принимать политическое решение, потому что, учитывая нашу общую ответственность, мы должны понимать, что вакцинация - достаточно ответственный процесс и что после вакцинации могут быть определенные осложнения. А для того, чтобы этого избежать, необходимо четко отработать алгоритм качества вакцины, ее регистрации, применения и осведомленности населения», - пояснил главный санитарный врач.

При этом А.БИЛОВОЛ отметил, что украинская сторона пока обсуждает условия ВОЗ об отказе от претензий к производителю вакцины в случае возможных негативных последствий.

«Мы будем очень жестко стоять на своей позиции. Нам не нужно никаких негативных последствий. Мы подходим к этому серьезно и ответственно, но те вопросы, которые поставлены Всемирной организацией здравоохранения, мы будем еще обсуждать. В целом такой конкретизированный и жесткий ответ, который они требуют – такого мы предоставлять не будем. Мы будем стоять на своей гражданской позиции, на позиции национального законодательства, на позиции нашей страны», - подчеркнул А.БИЛОВОЛ.