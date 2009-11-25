Завтра в Украине будет тепло и сухо

Завтра в Украине без существенных осадков, днем до 11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, днем на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге Крыма до 10°; днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 13-15°.

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В столице также без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 10°.