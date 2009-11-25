Эксперт: грипп увеличивает риск осложнений у астматиков и сердечников

Грипп может значительно усугубить хронические заболевания, сообщил в интервью УНИАН основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, это в большей степени касается, больных астмой и тех, кто страдает хронической сердечной недостаточностью.

«Большинство людей, болеющих гриппом - сезонным или H1N1, испытывают симптомы средней тяжести, и не нуждаются в медицинской помощи и антивирусных препаратах. Выздоровление у них наступает в течение двух недель. Другие люди в большей степени подвержены возникновению осложнений и нуждаются в госпитализации, чтобы их избежать,» - отметил президент фонда Eurolab.

Он напомнил, что самые распространенные осложнения гриппа – это пневмония, бронхит, инфекционные заболевания органов дыхания. «На первых позициях группы риска относительно инфицирования: дети младше 5 лет, но в большей степени – дети младше 2 лет, беременные, а также люди преклонного возрасти (65 лет и старше).

Справка УНИАН. Цель общественной инициативы народный штаб «Киевляне против гриппа» - уменьшить уровень заболеваемости среди населения гриппом и информировать об особенностях течения болезни и предупредительных мерах. Одной из первых инициатив, организованных народным штабом при поддержке благотворительного фонда «Eurolab», была организация бесплатных пунктов тестирования относительно гриппа А/H1N1 в самых крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

Об особенностях гриппа А/H1N1 и течении болезни можно узнать на специально созданном сайте: www.griph1n1.com.ua