В Киеве Toyotа убила женщину на тротуаре

В Киеве на пересечении улиц Депутатской и Вернадского произошло столкновение автомобиля Toyota Camry и микроавтобуса Mercedes.

Как передает корреспондент «Главреда», Toyota двигалась от проспекта Победы по улице Вернадского. Микроавтобус ехал по улице Депутатской (главная дорога) в направлении Святошино. По словам водителя Toyota, он не заметил знак «Уступи дорогу», который располагался над проезжей частью. В результате Toyota не пропустила маршрутку и произошло столкновение транспортных средств. Mercedes ударил четко в бок Toyota, которую от удара понесло. Автомобиль вылетел на тротуар, где сбил женщину и железобетонную электроопору. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В ДТП получила травмы пассажирка Toyota. В Mercedes никто не пострадал.

Фото - Юрия Мельниченко