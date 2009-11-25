Экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подозревают в коррупционных связях с производителями вакцин от «калифорнийского» гриппа.

Как сообщает NEWSru.com, журналисты датской газеты Information изучали связи экспертов ВОЗ с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, обогатившимися на продаже препаратов против этой болезни. Выяснилось, например, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, тщательно скрывают тот факт, что они получают деньги от фирм-гигантов мировой фармакологии, пишет газета "Новые известия".

Издание отмечает, что на фоне глобального экономического кризиса благодаря панике, охватившей мир в связи с пандемией «калифорнийского» гриппа, фармацевтические заводы работают в четыре смены, мощностей не хватает.

Между тем на данный момент по официальной статистике, жертвами гриппа A/H1N1 стали 6 тыс. человек, в то время как средняя ежегодная смертность во время эпидемий "традиционных" разновидностей гриппа достигает полумиллиона.

Причина гипертрофированной реакции мира на не столь уж опасный грипп A/H1N1, как считают опрошенные датской газетой специалисты, заключается в успешной пиар-кампании, проведенной экспертами ВОЗ. Некоторые из них в прямом смысле состоят на службе у производителей вакцины.

По данным газеты, ВОЗ объявила пандемию гриппа A/H1N1 под давлением группы советников этой организации во главе с голландским доктором Альбертом ОСТЕНХАУСОМ. Сейчас правительство Нидерландов проводит экстренное расследование его деятельности, поскольку стало известно, что он получает зарплату в нескольких компаниях, производящих вакцину против «калифорнийского» гриппа.

Многие другие советники ВОЗ, потребовавшие объявления гриппа A/H1N1 пандемией, также являются платными советниками фармацевтических гигантов Roche, RW Johnson, SmithKline и Beecham Glaxo Wellcome, получивших львиную долю заказов на изготовление вакцин. Итогом давления этих экспертов стала резолюция ВОЗ от 7 июля этого года, давшая старт невиданной кампании массовой вакцинации, отмечает газета.

Между тем спикер ВОЗ Грегори ХЭРТЛ, комментируя статью в Information, отметил, что невозможно отказаться от услуг ведущих мировых специалистов лишь на том основании, что они финансово заинтересованы в продвижении той или иной стратегии борьбы с различными заболеваниями.