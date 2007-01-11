Резонансные убийства в Севастополе объявлены раскрытыми

22:12, 11 января 2007
Общество
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Милиция сообщает подробности

Резонансные предновогодние убийства сторожа одного из складов Черноморского флота РФ и еще двух севастопольцев в их собственной квартире осуществили два брата из Нижнегорского района АРК.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управление МВД Украины в Севастополе, 33- и 29-летнего братьев, один из которых ранее имел судимости, севастопольские оперативники задержали в родном селе злоумышленников. При задержании те оказывали сопротивление.

После того, как их доставили в Севастополь, братья сознались, что сторожа складского помещения ЧФ РФ они убили во время кражи металлических изделий со складской территории.

Также из корыстных побуждений они убили знакомого в его собственном доме. А когда позже в квартире появилась сожительница знакомого, то убили и ее. Из квартиры злоумышленники украли 500 грн.

И в первом, и во втором случаях имели место поджоги трупов, похожими были и колото-резаные раны на жертвах.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель начальника УМВС Украины в городе Севастополе полковник милиции Игорь МИХАЛЕВ днями сообщил, что над раскрытием этих преступлений милиция города работала все праздники, „задействована была практически половина личного состава милиции”.

 

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