Минюст предлагает покопаться в его базе данных

Министерство юстиции создало специальную электронную поисковую систему общественных формирований Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, поисковая система стала логическим завершением работы по созданию Единого реестра общественных формирований Украины. Министерство юстиции завершило наполнение указанного реестра и разработало программное обеспечение для поиска информации из Реестра о любой общественной организации, зарегистрированной в Украине.

Поисковая система размещена в Интернете по адресу: http://rgf.informjust.ua/Pages/Default.aspx. Доступ к ресурсу является открытым и бесплатным.

Через поисковую систему по ключевым словам можно получить информацию обо всех без исключения общественных формированиях – политических партиях, общественных организациях международного, всеукраинского и местного статуса, благотворительных организациях, постоянно действующих третейских судах, творческих союзах, торгово-промышленных палатах.

В процессе эксплуатации поисковой системы, по словам министра юстиции, будут изучаться пожелания пользователей с последующим усовершенствованием указанного ресурса.