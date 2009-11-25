Память блаженной Иосафаты почтили на Прикарпатье

На Прикарпатье почтили память блаженной Иосафаты Гордашевской, сооснователя монастыря Собрания Сестер Служительниц Непорочной Девы Марии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Коломыйско-Черновицкой епархии Украинской греко-католической церкви. Память преподобной Иосафаты почтили в г. Надворная Ивано-Франковской области. Особым моментом для присутствующих была возможность притронуться к мощам блаженной Иосафаты Гордашевской и просить ее заступничества.

Службы в память Иосафаты Гордашевской начались Архиерейской Литургией в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, которую возглавил епископ-ординарий Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ НИКОЛАЙ (СИМКАЙЛО).

Во время Литургии из рук Правящего Архиерея дьяконский чин получил Богдан КИКТИК, выпускник Львовской духовной семинарии Св. Духа, который продолжил учебу в Папском Литургическом Институте Св. Ансельма (г. Рим), где закончил лицензиатскую программу.

На Литургии молились священники Надвирнянского деканата во главе с о. митратом Григорием СИМКАЙЛО и священники, которые пришли поприветствовать сестер служительниц.

На праздник памяти своей основательницы прибыли сестры служительницы. Владыка НИКОЛАЙ поприветствовал сестер и отметил, что они имеют могучую заступницу в небе. Обращаясь к прихожанам епископ призвал их не жалеть своих детей, которые идут на служение Богу, поскольку «такие семьи утешаются великим Божественным благословением».

Еще одной юбилейной датой сестер служительниц стало 80-летие со дня основания сиротского дома, который опекали монахини до 1946 года. Сейчас здание отремонтировано и используется как реколекционный дом церкви.

Справка УНИАН. Иосафата Гордашевская родилась 20 ноября 1869 года во Львове, в бедной семье. В 1892 году сестра Иосафата вместе со своим духовным проводником о. Еремией Ломницким и о. Кириллом Селецким учредили первое в Украине женское Собрание Сестер Служительниц Непорочной Девы Марии, которое сплачивало людей для апостольского труда. Посвятив себя этому делу, сестра Иосафата заботилась о моральном подъеме украинского народа, его культурном и духовном обогащении.

Сестры Собрания заботились о больных, основывали приюты для детей, учили Катехизису молодежь и старших людей, заботились об опрятности сельских церквей и активно участвовали в жизни прихода. Умерла Иосафата в 1919 году.