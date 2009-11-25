Двое мужчин вывезли собутыльницу за город и подожгли

В Мелитополе Запорожской области двое мужчин облили бензином и подожгли 30-летнюю местную жительницу.

Информацию об этом УНИАН официально подтвердили в Мелитопольском горотделе милиции.

"Действительно, 20 ноября в 23.25 в дежурную часть Мелитопольского горотдела ГУМВД в Запорожской области из 1-й горбольницы Мелитополя поступило сообщение о том, что к ним с территории Нового Мелитополя (частный сектор на окраине города - УНИАН) с ожогами 80% поверхности тела и ожогами дыхательных путей доставлена женщина 1979 г.р. Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ожоги женщина получила в результате того, что двое мужчин облили ее бензином и подожгли", - сообщила помощник начальника Мелитопольского горотдела милиции Анна ЗОЛОТАРЕВА.

По ее словам, совершив преступление, злоумышленники скрылись на том же автомобиле, на котором вывезли женщину на окраину, однако уже через сутки были задержаны.

"Злоумышленниками оказались 25-летний и 34-летний жители Мелитополя. Ни один из них ранее не был судим и не состоял на учете. По предварительным данным, на преступление они пошли после ссоры, которая возникла между ними и потерпевшей после дня совместного распития спиртных напитков", - сообщила А.ЗОЛОТАРЕВА, отметив, что оба задержанных находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".