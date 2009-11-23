На Прикарпатье открыли памятник жертвам НКВД

В центре города Тлумач Ивано-Франковской области торжественно открыли Памятник невинно казненным борцам за свободу Украины Владимиру Крилю и Степану Мандзюку, которые стали жертвами НКВД.

Об этом сообщили УНИАН в Тлумачской райгосадминистрации.

На памятнике высечены слова «Ви вмирали, щоб Україна жила». Средства на памятник выделили местная власть, община и меценаты.

В торжественном открытии приняли участие председатель Тлумачского районного совета Анатолий ПОЛИЩУК, заместители председателя райгосадминистрации Владимир НИЖНИК и Игорь ДЕНЬКОВИЧ, члены районной станицы воинов ОУН-УПА, общественности города.

Освятил памятник отец-декан УГКЦ Павел ДУТЧАК.

На вече ораторы отмечали, что долгие годы советская пропаганда и «вся тоталитарная коммунистическая система всячески порочили и унижали украинскую повстанческую армию, выдавая ее воинов, в том числе Владимира Криля и Степана Мандзюка, за изменников и бандитов».

Памятник невинно казненным борцам за свободу Украины В.Крилю и С.Мандзюку установлен на месте их казни, где до сих пор стоял памятный крест.

Справка УНИАН. 18 января 1945 года сотрудники НКВД за поддержку и помощь отрядам УПА казнили в центре Тлумача (на территории нынешней средней школы) работника милиции, родом из села Горигляды, 23-летнего В.Криля и 19-летнего бойца УПА, пропагандиста, референта боевки “Голубя” Степана Мандзюка (псевдо “Аскольд”).