Глава Киевской ОГА пригласил Президента

Председатель Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК пригласил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на открытие областного онкологического диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЖОВТЯК сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, это мероприятие будет основным в программе, посвященной 20-летию Чернобыльской катастрофы, от которой больше всего пострадала именно Киевская область.

Е.ЖОВТЯК отметил, что строительство онкодиспансера было возобновлено в прошлом году, и „исключительно за счет средств областного бюджета удалось завершить его и должным образом оснастить современным медицинским оборудованием”.

По словам Е.ЖОВТЯКА, практически в каждом районе Киевской области есть чернобыльские долгострои – больницы, школы, жилые дома, которые сооружались по чернобыльским программам, а затем были забыты. „Мы серьезно взялись за эти объекты и поставили перед собой задачу ликвидировать такие „памятники” бесхозяйственности, - сказал он. – Что можно, достроим, а остальное – демонтируем”.