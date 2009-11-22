В Кировоградской области официально исчезли три села

На сессии Кировоградского областного совета, которая состоялась 20 ноября, принято решение об исключении из учетных данных трех сел.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь с карты Кировоградской области официально исчезнут село Омельяновка в Онуфриевском районе, село Гуровское в Долинском районе и село Прохорова Балка в Маловисковском районе.

Решение об исключении сел из учетных данных принято в связи с переселением их жителей в другие населенные пункты.