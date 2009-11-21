Харьковская область с понедельника возобновляет занятия в школах

С понедельника, 23 ноября, в Харьковской области в полном объеме возобновится учебно-воспитательный процесс в заведениях образования, культуры и спорта всех типов и форм собственности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, решение отменить карантин единогласно было принято членами областной эпидемической комиссии после изучения и анализа уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в области.

По данным областного управления здравоохранения, за все время наблюдения (с 30.10.09) в Харьковской области за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа обратились 48 923 человека. В медицинских стационарах за весь период наблюдения курс лечения от ОРВИ и гриппа проходили 2712 человек, из которых 2349 уже выписаны.

Из 70 отправленных в Киев в центральную лабораторию СЭС проб, исследованы более 10 и подтверждены 8 случаев наличия вируса гриппа А/H1N1. При этом в стационарах находятся на лечении два человека с установленным диагнозом «калифорнийский» грипп: один из них до сих пор в тяжелом состоянии, второй – идет на поправку и по прогнозам врачей, вскоре будет выписан. Еще 6 человек, у которых был установлен вирус А/H1N1, уже выписаны из больниц. Трое из них – жители г. Харькова, трое – жители населенных пунктов области.

Учитывая, что эпидпорог в Харьковской области составляет 21,6 случаев заболевания на 10 тысяч населения, а по г. Харькову – 15,5, то есть значительно ниже предельного показателя, члены областной эпидемической комиссии единогласно приняли решение о возобновлении учебного процесса и работы заведений культуры. В частности, уже с субботы, 21 ноября, снимаются все ограничения в работе кинотеатров, театров, выставочных залов и других заведений культуры в Харькове и области.

Что касается занятий в общеобразовательных школах, внешкольных заведениях, высших учебных заведениях всех форм собственности и уровней аккредитации, работы детских садов, то она в полном объеме возобновляется с понедельника – 23 ноября 2009 г. Работа образовательных структур будет жестко контролироваться работниками СЭС, особенно в части соблюдения температурного режима для недопущения роста респираторных заболеваний.

Председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ предложил упростить схему возвращения детей в учебные заведения. Так, при приеме ребенка в детсад, школу, профтехучилище или техникум администрация заведения не будет требовать справку о состоянии здоровья ребенка. Вместо этого во всех учебных заведениях будут работать врачи, которые и проведут осмотр детей. Такая же работа будет проведена во всех общежитиях города, куда к началу занятий должны вернуться студенты. Кроме того, члены комиссии отдельным пунктом решения записали рекомендацию ректорам вузов сохранить в них масочный режим для студентов.

Руководитель области А.АВАКОВ особо отметил, что никакие дополнительные занятия в школах и вузах проводиться не будут, а каникулы должны начаться строго по графику. Кроме того, губернатор акцентировал внимание руководителей районов области и города Харькова на необходимости выплаты работникам образования 100% зарплаты за период вынужденных каникул.

По распоряжению А.АВАКОВА санитарно-эпидемиологические врачи обязаны продолжить ежедневный мониторинг ситуации по заболеваемости населения ОРВИ и гриппом. В случае, если какой-то из районов области или города превысит эпидемиологический порог, решение о карантине в учебных заведениях должны принять местные органы самоуправления.