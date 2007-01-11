700 милиционеров сутки искали двух детей

В Житомире почти сутки искали двух девочек, которые пошли колядовать и не вернулись домой.

Как сообщила УНИАН работник Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, "исчезнувших вчера маленьких колядовальщиков разыскивали на протяжении суток около 700 работников милиции области".

Вечером, 9 января, в Житомирский горотдел милиции обратилась жительница областного центра, сообщив об исчезновении своей 6-летней дочери Татьяны. Родителям было известно, что девочка в полдень вышла на улицу поиграть, но домой так и не вернулась.

Работниик милиции сразу же принялись за поиски. В первую очередь, они провели поквартирный обход многоэтажного дома, в котором проживала Татьяна, опросив всех его жителей, параллельно отрабатывались все районы города, проверялась любая информация о возможном местонахождении ребенка. Как выяснилось, похожего с разыскиваемым ребенка якобы видели в сопровождении еще одной, старшей по возрасту девочки. Ею оказалась 9-летняя соседская девочка Дарья, которая уже не первый раз убегала из дому.

Только на следующий день в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина милиционеры заметили двух девочек. Это и были разыскиваемые всеми путешественницы. Впоследствии девочки рассказали, что им приспичило поколядовать, и что домой к родителям они возвращаться побоялись. Ночевать детям пришлось под лестницей Житомирской областной больницы.