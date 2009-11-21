Погода на завтра

22 ноября на территории Украины, по прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью на севере Левобережья и в восточных областях местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в стране местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге Крыма до 9°, в Карпатах местами 1-3° мороза; днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и в южной части 8-13°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области будет облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.