Ющенко подтверждает, что наложит вето на Закон про Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает, что ветирует принятый недавно Верховной Радой Украины Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем парламента Александром МОРОЗОМ.

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время сегодняшних консультаций с А.МОРОЗОМ и В.ЯНУКОВИЧЕМ они обсудили подготовку совместной редакции законопроекта «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с духом и буквой Универсала национального единства».

«В Универсале мы договорились, что над этим законопроектом работаем все вместе, формируем солидарную позицию, которую потом подписывает Президент», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в настоящее время руководство государства возвращается к консолидированной позиции по этому вопросу.

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что он не подпишет принятый в декабре в 2006 году депутатами закон о Кабмине, Президент сказал: “Да, вы правильно меня поняли”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.