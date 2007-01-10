Президент больше трех часов не отпускает Януковича, Мороза...

В Секретариате Президента уже более трех часов проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, после встречи ожидается совместная пресс-конференция ее участников.

Как сообщил представитель пресс-службы Президента, В.ЮЩЕНКО лично пригласил В.ЯНУКОВИЧА принять участие в совместной пресс-конференции.

Вместе с тем журналисты разделены на две группы: одна находится в пресс-центре Секретариата Президента, а вторая – на улице у здания Секретариата.

Вместе с журналистами на улице находится пресс-секретарь премьер-министра Денис ИВАНЕСКО.