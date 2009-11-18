Тимошенко не исключает, что послезавтра кое-где карантин отменят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что 20 ноября в некоторых регионах Украины будет отменен карантинный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на заседании Кабинета министров.

«В пятницу (20 ноября) на заседании Государственной противоэпидемической комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, необходимо проанализировать все оценки ситуации, которые дадут региональные санэпидврачи, чтобы мы имели возможность, опираясь на их данные, на оценку ситуации в каждом регионе, принять все необходимы решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер считает очевидным, что все регионы Украины по-разному выходят из эпидемии. «Нет общей ситуации. Есть часть областей, в том числе Киев, которые еще имеют на своей территории превышенный эпидемпорог. Есть часть областей, особенно восточные и южные, которые так и не достигли эпидемического порога», - объяснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо определить все области, в которых могут быть отменены карантинные мероприятия.

Глава правительства также отметила, что сегодня уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ существенно сократился по сравнению с пиковым днем 4 ноября, когда было зарегистрировано 127,254 тыс. больных гриппом и ОРВИ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость продолжать работу для подготовки лечебно-профилактических и медицинских заведений ко второй и третьей волнам заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В частности, по ее словам, за это время правительству необходимо откорректировать свои действия и планы по проведению реформы фармацевтической отрасли, переоснащению санэпидстанций и лечебно-профилактических заведений, а также по разработке стратегии вакцинации населения Украины.