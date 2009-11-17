За сутки от гриппа и ОРВИ умерли 12 человек

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине с начала эпидемии гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и т.п.) по состоянию на 17 ноября умерло 328 человек.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте Минздрава.

В частности, за последние сутки умерло 12 людей, среди них – один ребенок в возрасте до 18 лет и две женщины из категории “беременные и роженицы”.

В целом с начала эпидемии – с 29 октября – было зарегистрировано 1 млн. 457 тыс. 564 больных ОРЗ и гриппом, за последние сутки – 56 тыс. 565 людей.

Всего с начала эпидемии были госпитализированы 83 тыс. 26 человек, за последние сутки – 3 тыс. 458 людей.

Уже выписаны – 50 тыс. 270 человек.