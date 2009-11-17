Торговец героином будет возвращен в Россию

В Полтавской области милиционеры задержали 37-летнего торговца героином, который находился в международном розыске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщает Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По данным центра, задержанный в 2002 году в России был осужден к десяти годам лишения свободы за хранение и сбыт героина в особо крупных размерах.

«Однако во время суда он сбежал от российских милиционеров, симулируя ухудшение состояния здоровья, вышел из зала судебных заседаний и скрылся. Суд вынес приговор фактически в отсутствие подсудимого. С того времени он скрывался в Украине», – сообщили в ЦОС.

Задержанный проживал на территории Полтавской области, Полтавы и время от времени менял место проживания, чтобы его не нашли.

«Время от времени он работал на стройках и нигде не устраивался официально. На днях в входе проведения правоохранительными органами оперативно-профилактических мероприятий он был обнаружен сотрудниками Киевского райотдела милиции Полтавы», - сообщили в ЦОС.

На данный момент осужденный помещен под стражу и, согласно с международными соглашениями об экстрадиции преступников, будет возвращен в Российскую Федерацию.