Погода на завтра

Завтра, 18 ноября, на территории Украины сохранится пасмурная и дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных, а утром и днем в северных, большинства центральных, Одесской и Николаевской областях дожди; на остальной территории без существенных осадков, ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях и на побережье морей местами 3-8° тепла; днем 4-9° тепла, в западных, Одесской, Николаевской областях и в Крыму 8-13°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, в Киеве - ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.