Из-за карантина следователей не пускают в СИЗО к задержанным

Заместитель министра внутренних дел Украины Петр КОЛЯДА жалуется, что из-за карантина в связи гриппом следователей милиции не пускают в СИЗО к задержанным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на координационном совещании работников прокуратуры и правоохранительных органов по вопросам усиления противодействия кражам, грабежам и разбоям.

По словам П.КОЛЯДЫ, факты недопуска следователей в СИЗО зарегистрированы в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Черниговской и других областях.

«Три недели нас не пускают в изоляторы в связи с эпидемией – не пускают следователя для проведения досудебного следствия. Сколько еще этот грипп свиной продержится - не знаю, но такое свинское отношение к срокам следствия меня тревожит, потому что нужно продлевать срок удержания (под стражей) для 400 человек», - сказал он.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, который вел совещание, дал поручение подчиненным разобраться в этой ситуации.