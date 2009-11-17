Чиновники двух министерств нагрели руки на тендере

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины, Министерства экономики Украины и тендерного комитета государственного предприятия „Международный аэропорт „Львов” при проведении процедуры закупки работ по строительству и реконструкции аэродрома указанного ГП у одного участника – ООО „ПБП „Азовинтекс” по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, отменены нормативные акты Кабинета министров Украины, не отвечающие требованиям закона.

Справка УНИАН. Проект строительства терминала аэропорта «Львов» в этом году разработала компания «Тебодин Украина». Он предусматривает площадь около 39 тыс. кв. м, пропускную способность - 1 тыс. пассажиров за час. Ожидается, что в нем будет 54 места для стоянки самолетов Boeing-767.

Сейчас Львовский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу, способную принимать воздушные суда со взлетной массой до 350 тонн, и аэровокзал с пропускной способностью 240 пассажиров в час.