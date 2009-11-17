Права детей нацменьшинств - в состоянии выше среднего

Состояние соблюдения прав детей национальных меньшинств и уровень их интеграции в украинское общество оценивается на уровне выше среднего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда «Открытая политика» «Состояние соблюдения прав детей национальных меньшинств в Украине и их интеграции в украинское общество», обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Исследование засвидетельствовало существование проблемы унизительного отношения к детям в связи с их национальностью: с оскорбительными высказываниями или отношением в связи с их национальностью сталкивалась почти половина опрошенных детей национальных меньшинств - учащихся общеобразовательных учебных заведений Деснянского района г. Киева. Причем, чаще всего с этим они сталкивались на улице (84%) и в школе (45%). Оскорбительно высказывались или обращались с детьми национальных меньшинств сверстники, которые не являются их друзьями (60%), незнакомые взрослые люди (47%), друзья и учителя (18% и 15% соответственно).

В целом, по результатам исследования, состояние соблюдения прав детей национальных меньшинств оцениваются на уровне выше среднего – 7,5-8 баллов по 10-балльной шкале. Лучше всего в Украине реализуются: право на пользование своей культурой, исповедование своей религии и выполнение ее обрядов, а также пользование родным языком (8,8 балла); право детей проживать с родителями и семьями или с теми, кто сможет лучше всего позаботиться о детях (8 баллов); право на образование и бесплатную начальную учебу (7,8 балла) и право на имя и гражданство (7,7 балла). Хуже всего – право на защиту от всех форм насилия и злоупотреблений (5,5 балла), право на особую заботу в связи с особыми потребностями (инвалидность, и тому подобное) (5,8 балла), право на пользование благами социального обеспечения, включая социальное страхование (5,8 балла).

На уровень соблюдения прав детей национальных меньшинств главным образом влияет статус и положение родителей детей, несовершенство украинского законодательства, прежде всего, практическое отсутствие механизмов реализации законодательных норм, языковой барьер, отсутствие государственных социальных программ для беженцев и искателей убежища и случаи ксенофобии по отношению к детям национальных меньшинств в украинском обществе.

Подавляющее большинство детей национальных меньшинств общаются со своими друзьями на русском (66%) и украинском (23%) языках. Большинство из них (65%) воспринимает Украину как свою родину, им близки культура, традиции и обычаи Украины (65%), что свидетельствует о достаточно высоком уровне интеграции детей национальных меньшинств в украинское общество.

Практически половина опрошенных детей национальных меньшинств (41%) планируют учиться и работать в Украине, чуть меньше (35%) – планируют здесь учиться, но работать поедут в другую страну. Около 8% опрошенных никоим образом не связывают свое будущее с Украиной – они планируют учиться и работать в других странах.

«Учитывая пилотный характер проведенного исследования, полученные результаты нельзя распространять на всю территорию Украины, однако, выявленные в результате исследования тенденции актуализируют вопрос разработки форм, технологий и моделей предотвращения проявлений нетерпимости и формирования моделей толерантного поведения у детей и родителей» - отметил генеральный директор Фонда «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

Справка УНИАН. Опрос проводился в течение августа – ноября 2009 года. Во время исследования был проведен опрос учащихся общеобразовательных учебных заведений Деснянского района г. Киева, фокус-группы с родителями учеников и глубинные интервью со специалистами, которые непосредственно работают с детьми, представителями органов власти, международных и общественных организаций, которые работают в сфере защиты прав детей. Исследование было проведено при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.