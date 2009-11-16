Фирма взяла крупный кредит под залог чужого здания

Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств в сумме 130 млн. грн. должностными лицами одной из фирм, которая входит в харьковскую торговую сеть «Таргет».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УСБУ, в 2007 и 2008 годах должностные лица одной из фирм торговой сети получили в харьковском филиале государственного банка два кредита на общую сумму 130 млн. грн.

Поручителем по данным кредитным соглашениям выступила другая коммерческая структура из указанной торговой сети, которая оформила в качестве залога, якобы, собственное здание. В то же время, сотрудники СБУ установили, что это здание на момент заключения кредитных соглашений не принадлежало фирме-поручителю, а около двух лет до этого было продано другой фирме. При этом купля-продажа здания была осуществлена без соответствующего нотариального оформления. Новые владельцы здания успели подтвердить свое право собственности на залоговое недвижимое имущество еще и с помощью судебного решения.

Таким образом, своими неправомерными действиями должностные лица коммерческой фирмы фактически сделали невозможным обращение залогового имущества, оценочная стоимость которого составляет 300 млн. грн., в пользу банковского учреждения с целью обеспечения кредита, чем нанесли государственному банку имущественный ущерб в размере 130 млн. грн.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области по факту присвоения средств государственного банка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества, совершенное в особо крупном размере), сообщили в пресс-центре.