Умер создатель мультипликационной собаки Скуби-Ду (фото)

В Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет умер Ивао Такамото (Iwao Takamoto), американский мультипликатор японского происхождения, создатель популярного персонажа - дога Скуби-Ду (Scooby-Doo). Художник, как отмечает агентство Reuters, скончался ровно через три недели после смерти другого знаменитого аниматора и коллеги Такамото - Джозефа Барберы (Joseph Barbera).

Ивао Такамото начал свою карьеру в мультипликации на студии Уолта Диснея в 1947 году. Он принимал участие в создании таких классических лент, как "Золушка", "Спящая красавица", "101 далматинец". В 1961 году художник перешел на работу к Уильяму Ханне и Джозефу Барбере, чья студия Hanna-Barbera сейчас принадлежит концерну Warner Bros.

Работая у Ханны и Барберы, Такамото нарисовал многих персонажей для популярных мультипликационных сериалов, в том числе для "Скуби-Ду", "Флинтстоунов" и "Джетсонов". Также Такамото был режиссером полнометражных мультфильмов "Паутина Шарлотты" (1973) и "Джетсоны" (1990).

В 2005 году Ивао Такамото получил большую золотую медаль за многолетний вклад в искусство мультипликации.

Лента.ру