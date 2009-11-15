Яценюк: сельское хозяйство стало неконкурентоспособным

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что Украина должна выйти на мировую арену с предложением глобального преодоления продовольственного кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде, где находится с рабочей поездкой.

«Сегодня мы реформировали сельское хозяйство до того, что отрасль стала неконкурентоспособной. Средняя урожайность составляет 24 центнера с гектара, а около половины всей аграрной продукции страна закупает извне», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

На его взгляд, государство должно развивать крупнотоварное село, организовать для крестьян прозрачные дотации, увеличивать присутствие на внутренних рынках отечественного производителя.

Кроме того, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, Украина должна улучшать качество обработки зерновой продукции, которую будет поставлять на внешний рынок.

«Это единственный путь для нашей страны выйти на мировую арену – через преодоление продовольственного кризиса», - убежден А.ЯЦЕНЮК.