Украинские банки за 9 месяцев потеряли 23,6 миллиардов
05:21, 15 ноября 2009Общество
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НБУ еще раз пересчитал убытки
Национальный банк Украины уточнил ранее обнародованные данные по убыткам украинских банков по итогам января-октября 2009 года.
Как сообщается на сайте НБУ, сумма убытков оказалась на 5,369 млрд. грн. больше и составили 23,569 млрд. грн., по сравнению с прибылью в 9,4 млрд. грн. годом ранее.
По уточненным данным, сумма доходов банков увеличилась на 0,162 млрд. грн. – до 119,962 млрд. грн.
Расходы банков составили 143,531 млрд. грн., что на 5,53 млрд. грн. больше ранее обнародованного показателя.
По состоянию на 1 ноября 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в состоянии ликвидации находится 12 банков.
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