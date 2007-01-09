На заводе Богуслаева повесился начальник бюро

На ОАО "Мотор-Сич" обнаружен повешенным в служебном кабинете один из сотрудников предприятия.

Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердили в пресс-службе Госпромнадзора в Запорожской области.

"Действительно, 5 января был зафиксирован факт смерти работника на Запорожском механическом заводе им. Омельченко ОАО "Мотор-Сич": около 7 утра начальник планово-диспетчерского бюро цеха 657 был обнаружен повешенным в своем служебном кабинете", - сообщили в пресс-службе.

В связи с ЧП Запорожским теруправлением Госпромнадзора создана спецкомиссия. Для установления причин и обстоятельств гибели человека материалы переданы в правоохранительные органы.