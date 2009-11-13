К Евро-2012 у МВД будет база данных «экстремальных болельщиков»

На базе Министерства внутренних дел Украины началось формирование информационной базы данных «экстремальных болельщиков» к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время видеомоста между Киевом и Львовом на тему: «Готовность Львова к Евро-2012 накануне принятия окончательных решений УЕФА относительно организации футбольного турнира в Украине» заместитель начальника ГУ МВД Украины в Львовской области по вопросам подготовки к Евро-2012 Василий РЯБОШАПКА.

По его словам, сотрудники ГУ МВД Украины в Львовской области уже начали сотрудничество с польскими коллегами и правоохранителями из других украинских городов, которые будут принимать чемпионат, над созданием базы «агрессивных» фанов.

Он также заметил, что в первую очередь МВД Украины во время создания этой базы будет сотрудничать с Польшей.

В.РЯБОШАПКА проинформировал, что уже началась подготовка личного состава львовской милиции к работе во время проведения Евро-2012.

«Работники милиции изучают международный опыт проведения таких мероприятий, а также приступили к изучению польского и английского языков», - отметил В.РЯБОШАПКА.

В целом, по его словам, МВД Украины разработало целевую программу обеспечения общественного правопорядка во время проведения в Украине Евро-2012. Правоохранители работают над такими направлениями, как порядок на стадионе, безопасность на дорогах и работа в фан-зонах.