Табачник: жилищно-коммунальные субсидии оформили 1 млн. 234 тыс. семей

В Украине жилищно-коммунальные субсидии оформили 1 млн. 234 тыс. семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК на селекторном совещании по вопросам начисления жилищно-коммунальных субсидий и своевременных выплат пенсий.

«По состоянию на 28 декабря (2006 года), за субсидиями обратилось 1 млн. 541 тыс. семей, из них 1 млн. 234 тыс. семьям субсидии уже оформлены», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство правильно спрогнозировало количество семей, которые обратятся за получением субсидий после повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Экономические параметры мы рассчитали правильно, когда предполагали, что за субсидиями обратятся 1 млн. 600 тыс. семей», - добавил он.

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, правительство с помощью предоставления права на жилищно-коммунальные субсидии должно стимулировать граждан к экономному потреблению энергоресурсов. «Те люди, которые экономят ресурсы и используют их в количестве ниже нормы потребления, также должны получать субсидии», - считает Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер поручил НАК «Нафтогаз Украины», Минтопэнерго, Минстроительства, Минэкономки и Минтруда в течении одного месяца подготовить и внести на рассмотрение правительства проект соответвующего решения.