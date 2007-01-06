Православные христиане отмечают Сочельник

Православные христиане отмечают сегодня Рождественский сочельник.

По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие весь день ничего не едят, пока на небе не появится первая звезда. Она символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. После первой звезды начинается праздничный ужин. На стол ставят 12 постных блюд. Первой пробуют кутью. Потом едят все другое, запивая узваром.