Православные христиане отмечают Сочельник
11:22, 06 января 2007Общество
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Пост до первой звезды
Православные христиане отмечают сегодня Рождественский сочельник.
По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие весь день ничего не едят, пока на небе не появится первая звезда. Она символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. После первой звезды начинается праздничный ужин. На стол ставят 12 постных блюд. Первой пробуют кутью. Потом едят все другое, запивая узваром.
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