Черниговский журналист сходил на Край света

Черниговский путешественник и журналист Александр ВОЛОЩУК, который почти полгода путешествовал по Сибири и Дальнему Востоку и преодолел более 26 тысяч километров, возвращается домой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный редактор газеты „Сіверщина”, председатель областного общества „Просвіта” Василий ЧЕПУРНЫЙ.

Отметив, что А.ВОЛОЩУК уже завершил экспедицию и едет домой, В.ЧЕПУРНЫЙ рассказал: “Новый год черниговский путешественник встречал в Махачкале, планирует еще посетить друга-чеченца в Грозном, а затем будет возвращаться в Украину. Правда, по традиции, которая существует среди друзей журналиста, на Рождество он побывает в Крыму. А в Чернигов А.ВОЛОЩУК должен добраться после старого Нового года”.

По словам В.ЧЕПУРНОГО, сразу после приезда А.ВОЛОЩУКА состоится его пресс-конференция в обществе „Просвіта”. „А вообще планируется где-то на протяжении года подготовить к печати книгу А.ВОЛОЩУКА, которая имеет рабочее название, „Автостопом на край света”, - поделился планами В.ЧЕПУРНЫЙ.

Как сообщалось ранее, черниговский журналист, путешествуя автостопом, преодолел путь от Красноярска через Иркутск, Читу, Якутск, Магадан, дошел до Края света – так называется мыс, был во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Хабаровске, прошел Монголию. Его путешествие называется „Черниговцы за Байкалом” – все время он собирал данные о репрессированных земляках, встречался с украинскими общинами. А.ВОЛОЩУКА на путешествие благословил епископ Сумской и Ахтырский МЕФОДИЙ.