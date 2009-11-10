В Киеве почти втрое превышен эпидемический порог

В Киеве с 2 по 8 ноября заболеваемость населения гриппом и ОРВИ увеличилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущей неделей. Переболели гриппом и ОРВИ 60 тыс. 366 чел. (показатель 218,2 на 10 тыс. населения), в 2,7 раза превышен эпидпорог (на 22 тыс. 150 чел.).

Об этом говорится в оперативной информации об эпидситуации в столице, обнародованной Киевской городской санитарно-эпидемиологической службой.

В соответствии с официальными данными, заболеваемость выросла во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей. 69,5% (41 тыс. 978 чел.) среди больных - старше 14 лет. За прошлую неделю по городу было госпитализировано 1 тыс. 100 больных гриппом и ОРВИ киевлян, в том числе 208 детей до 14 лет. У 6 пациентов, больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями, лабораторно подтвержден грипп А/Н1N1 в двух референт-лабораториях: ГП "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней" и лаборатории вирусологии и СПИД Центральной санэпидстанции Минздрава Украины. Получены негативные результаты исследования материала от 24 медиков, которые были в контакте с больными, у которых подтвержден грипп А/Н1N1.

Киевская СЭС отмечает, что ситуация в городе напряжена. За неделю было зарегистрировано две смерти больных пневмонией, у которых при жизни был лабораторно выявлен пандемический вирус гриппа А/Н1N1.

СЭС напоминает, что с 30 октября с.г. в городе введены ограничительные меры, приостановлены занятия в школах, вузах, прекращено посещение детских садиков, введен масочный режим, продлено время работы ЛПУ и пр. Для обеспечения своевременного проведения противоэпидемических мероприятий обеспечивается работа специалистов санэпидслужбы в выходные дни. Проводятся проверки объектов Госсанэпиднадзора по вопросам соблюдения противоэпидемического режима, в т.ч. соблюдение масочного режима.

“Эти мероприятия позволили приостановить темпы роста заболеваемости и сделать ситуацию управляемой, о чем свидетельствует уменьшение темпов роста в последние дни недели”, - отмечает санэпидстанция.

Против сезонного гриппа в городе вакцинированы 5 тыс. 131 киевлянин (в прошлом году за этот же период было привиты 4 тыс. 908 киевлян).

Как сообщал УНИАН, по данным Киевской СЭС, по состоянию на 1 ноября в столице превышен эпидемиологический порог на 13,9%.

По словам первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, по состоянию на 6 ноября в Киеве был зафиксирован лишь 1 случай смерти больного из-за инфицирования гриппом А/Н1N1 – это женщина в возрасте 35 лет.