Тигипко увидел зло, которое больше инфляции

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что Национальный банк Украины должен кредитовать экономику, а не правительство.

Так кандидат в Президенты прокомментировал УНИАН заявление руководителя группы советников председателя НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО о том, что умеренная инфляция в октябре сохраняет возможность для снижения Национальным банком ставок по активным операциям. В частности, речь шла о возможном снижении ставок по кредитам "овернайт" без обеспечения с 17% до 16%, по кредитам под обеспечение – с 15,5% до 15%, а учетной ставки – с 10,5% до 10,4 %.

По словам С.ТИГИПКО, «нынешняя цена денег, установленная Нацбанком, делает невозможным возобновление экономического роста».

«Грамотные правительства накачивают банки деньгами, чтобы стимулировать свои экономики. А вот НБУ старательно оберегает украинскую экономику от прилива дешевых денег, – говорит бывший министр экономики. – Даже косметическое снижение ставки Нацбанка на полпроцента – до 15% означает, что конечные заемщики смогут получать гривню, минимум, под 20% годовых».

«К сожалению, Украина вернулась в начало 90-х годов, когда деньги попадали в экономику из НБУ исключительно через госбюджет, – считает С.ТИГИПКО. – Нужно немедленно возобновить рефинансирование банков под нормальный процент, потому что кредит будет и в дальнейшем недоступным для субъектов хозяйствования. В нынешних условиях имеющееся падение ВВП намного большее зло, чем угроза инфляции выше ожидаемых 13-14%».