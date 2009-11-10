Люди Луценко взяли с Кислинского подписку о невыезде

Бывшему заместителю председателя СБУ Андрею КИСЛИНСКОМУ, в рамках расследования уголовного дела по подозрению в подделке диплому о получении высшего образования, следователем Главного следственного управления МВД Украины избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в ДСО, обвинение против А.КИСЛИНСКОГО еще не выдвинуто, и он остается в статусе подозреваемого.

"Когда по делу все материалы будут собраны, ему выдвинут обвинение", - добавили в МВД.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе МВД возбудило уголовное дело против А.КИСЛИНСКОГО по ч. 1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, использования поддельных документов), и таким образом в настоящее время А.КИСЛИНСКИЙ имеет процессуальный статус «подозреваемый».

Главное управление государственной службы рекомендовало правительству обратиться в МВД и Генпрокуратуру по вопросу возбуждения уголовного дела в отношении А.КИСЛИНСКОГО, который занимал высокие государственные должности, на основании ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса за сознательное использование недостоверной информации при зачислении на государственную службу.

Начальник Главного управления госслужбы Тимофей МОТРЕНКО сказал, что в ходе служебного расследования не обнаружено подтверждений учебы А.КИСЛИНСКОГО в Киевском национальном университете имени Шевченко.

12 октября министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК обнародовал результаты работы комиссии, в соответствии с которыми А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Киевского национального университета имени Шевченко.

13 октября председатель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об увольнении А.КИСЛИНСКОГО с должности заместителя председателя СБУ, которое Виктор ЮЩЕНКО удовлетворил.