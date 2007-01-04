У вас есть наркотики? Тогда они придут к вам...

В праздничные дни правоохранители изымали у крымчан наркотики и ртуть.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Крыму, в первый день 2007 года при проведении комплексной оперативно-профилактической отработки, прекращена деятельность нарколаборатории в Советском районе Крыма. Дома у 36-летнего местного жителя было обнаружено и изъято устройство для изготовления особо опасного психотропного наркотика – первинтин. Установлено, что содержатель нарколаборатории также предоставлял свое жилище для употребления «винта». За четыре месяца наркоманский притон принес своему хозяину немалую прибыль, точная сумма устанавливается.

2 января в Керчи по месту жительства 38-летнего мужчины была обнаружена и изъята стеклянная колба с ртутью. Килограмм ртути керчанин намеревался продать на колхозном рынке за две тысячи гривен. Сейчас проводится тщательная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Продолжаются мероприятия по установлению и ликвидации каналов поступления в Крым наркотиков. 31 декабря сотрудники Армянского городского отдела милиции задержали двух злодеев из Херсонской области. Мужчины, 38 и 39-лет, приехали в Крым на своей машине с целью продать здесь 500 грамм марихуаны. За наркотик, который привезли из Херсонской области, они намеревались получить более 6 тысяч гривен. Изъятая травка направлена на исследование экспертам, а в отношении наркосбытчиков проводится проверка.

3 января правоохранители в Ленинском, Бахчисарайском районе Крыма, в Евпатории и Симферополе изъяли около 12 килограмм марихуаны, на общую сумму в 120 тысяч гривен. В частности, у жителя села Горностаевка Ленинского района изъяли сразу 5 килограмм 900 грамм этого наркотического вещества, сообщили в ЦОС.