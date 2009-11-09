В Севастополе еще не отапливаются 111 многоквартирных домов

В Севастополе тепло до сих пор не подается в 111 многоквартирных домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления ЖКХ городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО на аппаратном совещании.

Вместе с тем, по информации В.ХИБУЧЕНКО, планируется, что на этой неделе все работы по ликвидации разрывов теплотрасс и тому подобное будут завершены, и тепло будут получать как все 2 тыс. 656 домов, обеспечивающихся КП «Севтеплоэнерго», так и те дома, тепло в которые подает частное предприятие «Севастопольская ТЭЦ».