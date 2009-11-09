Ректора вуза обвиняют в развращении несовершеннолетних

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно из УБОП в городе Киеве разоблачили организованную преступную группу, участники которой занимались развращением несовершеннолетних и изготовлением порнографической продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, организовал и возглавил преступную группу профессор, ректор одного из украинских высших учебных заведений. Также в состав группы вошли три человека: 25-летняя Татьяна - подбирала несовершеннолетних девушек в возрасте от 12 до 16 лет, Виктор - водитель ректора, принимал участие в развращении девушек, и Тито, уроженец Республики Гвинея-Бисау, который за деньги вступал в групповые половые связи с несовершеннолетними лицами.

Установлено, что лидер ОПГ организовывал места, где проходили «встречи с несовершеннолетними», принимал в них участие и финансировал всех участников ОПГ. Он вступал в половые отношения с несовершеннолетними девушками и принуждал их продолжительное время принимать участие в групповых половых отношениях с разными лицами. Эти факты подтвердило и судебно-медицинское исследование.

Лидера ОПГ и активную участницу Татьяну работники ГУБОП задержали в аэропорту «Борисполь», водителя Виктора и гвинейца Тито - в Киеве.

При проведении санкционированного обыска по месту проживания задержанных стражи порядка изъяли карабин «Бинелли» калибра 7.62 с патронами, 3 видеокамеры, видеокассеты, CD-диски и фотографии порнографического содержания, 180 тыс. дол. и других вещественных доказательств.

По данному факту следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.152 (изнасилование малолетней или малолетнего) Уголовного кодекса Украины, проинформировали в пресс-службе ГУБОП.