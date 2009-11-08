Украина и Россия обменяются данными об Иглах и Стрелах

Правительство Украины одобрило соглашение с правительством России об обмене информацией о переносных зенитных ракетных комплексах типа "Игла" и "Стрела" при осуществлении их экспорта в третьи страны или импорта из третьих стран. Об этом говорится в сообщении ИТАР-ТАСС со ссылкой на информацию из пресс-службы Кабинета министров Украины.

Украинско-российский документ подписан 22 мая 2009 г. Он направлен на соблюдение международных требований об ограничении распространения обычных видов вооружений, в частности, переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" и "Стрела", а также на установление порядка обмена информацией между двумя странами об этих комплексах. Стороны договорились обмениваться информацией о производстве, наличии и состоянии ПЗРК, их поставках, уточняет РосБизнесКонсалтинг.

Подобные договоренности Россия имеет с США, Узбекистаном и другими странами.