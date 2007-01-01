Джулия Робертс ждет третьего ребенка (фото)

Популярная американская киноактриса Джулия РОБЕРТС подтвердила, что ждет третьего ребенка, сообщает Associated Press.

Как рассказал 31 декабря официальный представитель актрисы, пополнение в семье РОБЕРТС ожидается летом 2007 года. От каких-либо дополнительных комментариев голливудская кинозвезда пока воздержалась.

Напомним, что в семье Джулии РОБЕРТС, которой в 2006 году исполнилось 39 лет, и ее мужа - кинооператора Дэнни МОДЕРА - уже есть двое детей. Близнецы: мальчик Финнеус Уолтер и девочка Хейзл Патрисия, - появились на свет в ноябре 2004 года.

Дж.РОБЕРТС, долгое время возглавлявшая список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, накануне рождения близнецов заявила, что намерена временно прекратить работу в кино и посвятить себя семье и детям.

В середине декабря 2006 года Дж.РОБЕРТС объявила, что готовится приступить к съемкам в фильме по бестселлеру Лолли УИНСТОН "Happiness Sold Separately". Картина, работа над которой уже началась, станет первым фильмом Дж.РОБЕРТС после почти трехлетнего перерыва, связанного с рождением детей.