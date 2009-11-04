В отношении Кислинского возбуждено уголовное дело

Следователь Главного следственного управления МВД Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО по подозрению в подделке диплома о получении высшего образования.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО, уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, использование поддельных документов), и таким образом теперь А.КИСЛИНСКИЙ имеет процессуальный статус «подозреваемый».

Кроме того, как отметили в ДСО, на днях во время опроса у следователя А.КИСЛИНСКИЙ не предоставил никакой существенной информации, однако это никоим образом не будет влиять на дальнейшее расследование, поскольку во время доследственной проверки собрано достаточно информации.

Вместе с тем в МВД отметили, что Генеральная прокуратура ознакомлена с материалами и возражений по поводу их не имела.

Обвинение А.КИСЛИНСКОМУ будет предъявлено в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, Главное управление государственной службы рекомендовало правительству обратиться в МВД и Генпрокуратуру по поводу возбуждения уголовного дела в отношении А.КИСЛИНСКОГО, который занимал высокие государственные должности, на основании части 3 статьи 358 Уголовного кодекса за сознательное использование недостоверной информации при зачислении на государственную службу.

Начальник Главного управления госслужбы Тимофей МОТРЕНКО сказал, что во время служебного расследования не выявлено подтверждений обучения А.КИСЛИНСКОГО в Киевском национальном университете имени Шевченко.

12 октября министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК обнародовал результаты работы комиссии, в соответствии с которыми А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Киевского национального университета имени Шевченко.

13 октября председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об освобождении А.КИСЛИНСКОГО от должности заместителя председателя СБУ, которое Виктор ЮЩЕНКО удовлетворил.