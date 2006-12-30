Минск заявил о достижении договоренности с Газпромом

Белорусские власти сообщили о достижении договоренности с российским концерном "Газпром" по вопросу о цене на газ, передает AFP.

"Согласована цена поставок газа в Беларусь и транзита (газа в Европу - прим. Lenta.Ru)", - заявил в субботу в Минске пресс-секретарь премьер-министра республики Беларусь Александр Тимошенко.

При этом он не уточнил конкретную стоимость поставок газа, а также добавил, что стороны договорились об условиях оплаты российской стороной 50% акций компании "Белтрансгаз".

В то же время, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что говорить о достижении соглашения "преждевременно", и добавил, что "договоренность существует тогда, когда под ней поставлены подписи".

Лента.ру