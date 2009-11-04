В Киеве - первая смерть от гриппа

Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что в Киеве один человек умер от гриппа А/H1N1.

По ее словам, она только что получила подтверждение смерти от свиного гриппа от министра здравоохранения Василия Князевича.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна Кильчицкая сообщила, что вчера умерла женщина от пневмонии.

"Сегодня есть первые подтверждения подозрения, что это калифорнийский грипп", - отметила Кильчицкая. Также она сообщила, что в Киеве гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями болеет 26 тысяч человек, почти половина из них - дети. Эпидемиологический порог в Киеве превышен на 14%.

Корреспондент