Еще один памятник Сапармурату Ниязову

В столице Туркменистана будет установлен еще один памятник скончавшемуся 21 декабря первому президенту республики Сапармурату Ниязову.

Как передает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу туркменского правительства, макет памятника был рассмотрен в субботу на прошедшем в Ашхабаде под председательством временного исполняющего обязанности президента Курбанкули БЕРДЫМУХАММЕДОВА совместном заседании государственного совета безопасности и кабинета министров, в котором приняли участие главы администраций областей и столицы республики.

Памятник Туркменбаши будет установлен перед зданием Академии министерства национальной безопасности и государственной пограничной службы, которое будет построено ко дню рождения первого президента Туркменистана - 19 февраля 2007 года.

Кроме того, в ходе заседания выступавшие руководители военных и правоохранительных органов сообщили, что в Туркменистане сохраняется общественная стабильность и правопорядок, все жизненно важные объекты функционируют в нормальном режиме.