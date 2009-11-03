За 10 часов число больных повысилось на 6 тысяч

Сегодня в Закарпатье количество больных гриппом и ОРВИ увеличилось на 6 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Как говорится в сообщении, по информации управления здравоохраненья, по состоянию на 18.00 вторника, 3 ноября, в Закарпатской области зарегистрировано 18 тыс. 618 больных острой респираторной инфекцией и гриппом.

Количество больных по состоянию на 8.00 утра 3 ноября составляло 12 тысяч 805 человек. То есть, фактически за 10 часов количество больных увеличилось почти на 6 тыс. человек.

Из общего количества больных в Закарпатье уже госпитализирован 851 человек. Среди заболевших – 4 тыс. 222 детей дошкольного, 4 тыс. 728 – школьного возраста и 9 тыс. 668 взрослых.